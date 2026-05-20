La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) transferirá un total de S/ 47,100.00, a las municipalidades de los centros poblados: Menocucho (Laredo), Villa del Mar y El Milagro (Huanchaco), a razón de S/ 15,700.00 c/u, para la compra de una moto furgón (montacarga) para fortalecer su capacidad operativa en el servicio de limpieza pública.

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Esto fue aprobado en sesión ordinaria del Concejo Provincial después que el gerente de Desarrollo Social de la MPT, Julio Torres Vigo, sustentó el tema, recordando que en febrero de este año se aprobó entregar S/ 150,700.00 a 10 centros poblados, para similar motivo

En aquella ocasión los centros poblados beneficiados fueron: Miramar, Las Delicias y Curva de Sun (Moche); Shirán (Poroto); El Trópico y Víctor Raúl Haya de la Torre (Huanchaco), Bello Horizonte, Barraza, Valle Sol y Santo Dominguito (Laredo).

Esto ayudó a mejorar el servicio de recolección de residuos domiciliarios y los arrojados a espacios públicos, como basura y desmonte, disminuyendo los riesgos para la salud y contribuyendo al bienestar y calidad de vida de su población, dijo.

Sin embargo, habían quedado pendientes de apoyar cuatro centros poblados. Tres son los antes citados y el cuarto la municipalidad de Huanchaquito, que a la fecha no regulariza su rendición de cuentas ante la MPT por anteriores transferencias financieras.

Las transferencias son necesarias debido a la problemática que hay en los centros poblados de la provincia, donde presentan condiciones de vulnerabilidad social y económica, lo que influye de manera directa en la prestación de los servicios públicos básicos, entre ellos la recolección de residuos sólidos, explicó el funcionario.

Los centros poblados han registrado en los últimos años un crecimiento urbano acelerado. Hay asentamientos informales y limitaciones de infraestructura y servicios, lo cual dificulta un desarrollo en su gestión y el cuidado del entorno, especialmente en la limpieza pública, añadió.