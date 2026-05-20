El magistrado del Juzgado de Investigación Preparatoria de Huamachuco ordenó siete días de detención preliminar contra Víctor Acevedo, quien es investigado por presuntamente atropellar a dos menores de edad en el distrito de Huamachuco, no auxiliarlos y darse a la fuga.

VER MÁS: La Libertad: Plantas de eucalipto evitan que ómnibus caiga a un barranco

La medida también alcanza a su pareja, Iris Baltazar, quien sería investigada por los presuntos delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real, pues habría tenido conocimiento de los hechos y no lo informó a las autoridades.

EL CASO

Como se informó, el último domingo, Víctor Acevedo, quien presuntamente conducía una moderna camioneta, atropelló a dos escolares en la avenida El Ejército, en el distrito de Huamachuco, en la provincia liberteña de Sánchez Carrión. Luego del grave accidente habría fugado.

Serenos e integrantes de las rondas campesinas empezaron la búsqueda del supuesto conductor de la camioneta y lograron ubicarlo de una vivienda situada en la calle Javier Heraud del sector I del barrio Los Laureles, en Huamachuco. En el lugar también se halló la camioneta de matrícula H3L-877, marca Toyota, modelo Hilux.

Víctor Acevedo Otiniano rechazó las acusaciones y afirmó que no tuvo participación en el atropello. También aseguró que se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Cabe indicar que los menores permanecen internados en el Hospital Belén de Trujillo recibiendo atención médica especializada, pues su estado de salud es delicado.