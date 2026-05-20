Pudo ser una tragedia. Plantas de eucalipto que crecen al costado de la vía evitaron que un ómnibus de la empresa de transporte “Sandrita” cayera a un barranco en el sector Chugur, en Huamachuco, región La Libertad.

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El vehículo repleto de pasajeros que cubre la ruta Chillia-Trujillo, quedó atrapado entre los árboles y le dio tiempo a los ocupantes de la unidad para salir raudamente y ponerse a buen recaudo.

Según la versión de los pasajeros, todo ocurrió a la 1 de la madrugada de hoy, y se presume que el conductor se quedó dormido y perdió el control del vehículo.

“Si no quedaba atascado en los eucaliptos, no la contábamos”, relataron algunos pasajeros tras el accidente.

Los ocupantes del ómnibus sufrieron golpes leves, pero sí se llevaron un gran susto.

Equipos de emergencia auxiliaron a los afectados, mientras se investigan las causas del accidente que pudo tener consecuencias fatales.

Fue necesario que un cargador frontal retire al ómnibus de entre las plantas de eucalipto.