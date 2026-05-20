El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que el Ejecutivo volverá a ampliar el estado de emergencia en la provincia de Trujillo el 27 de mayo y que a partir de esa fecha se intensificarán los operativos coordinados entre policías y soldados en las zonas más convulsionadas de la ciudad.

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Coordinaciones

El oficial aseveró que tras asumir el cargo, el pasado 1 de mayo, coordinó con las Fuerzas Armadas para que apoyen en las redadas contra el crimen. Detalló que el Ejército le proporciona a unos 50 militares para operativos diarios. Sin embargo, este número incrementaría en los próximos días.

“El 27 (de mayo) se va a renovar el estado de emergencia y ahí estamos pidiendo al jefe del Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas) que disponga una cantidad considerable (de soldados), teniendo en cuenta que en Trujillo hay tres cuarteles”, dijo en declaraciones para Exitosa Trujillo.

El general Ricardo Espinoza también aseveró que los operativos que realiza con los soldados no se ejecutan en el centro de la ciudad, si no en zonas de alta incidencia delictiva. “No podemos militarizar la plaza de armas (de Trujillo), debemos desplazarnos a la zona de mayor incidencia. El primer día que ejecutamos el control de territorio en El Porvenir, inmediatamente un joven lanzó una mini uzi en un parque y hace dos días se logró la detención del número tres de ‘Los Pulpos’”, aseveró.

Resultados

En La Libertad, en lo que va del año, se van registrando 78 asesinatos. La mayoría de homicidios ocurridos este 2026 se registró en las provincias que se mantienen en emergencia por inseguridad ciudadana: Trujillo (26 muertos), Pataz (13) y Virú (7).

Pese a ello, el jefe policial consideró que en la región no habría “un desborde” criminal. “Hay problemas de delincuencia, pero desde mi punto de vista no hay un desborde, como muchas veces se está difundiendo. Hay problemas, pero son enfrentables”, manifestó.

En sus declaraciones a Exitosa Trujillo también dijo que el trabajo que realiza la PNP desde su llegada ya estaría dando frutos. Uno de los resultados sería que en ocho días consecutivos no se habrían registrado detonaciones con explosivos en la provincia. “Cuando yo he llegado acá, la primera semana hubo entre dos y tres dinamitazos en la ciudad”, acotó.