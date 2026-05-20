“No soporto más los dolores”, escribió el vigilante Pablo Salluca Pachari en una carta dirigida a Reyna, una vecina de confianza. El hallazgo de este manuscrito, sumado a la última llamada hecha a su hermana y otras evidencias más, refuerza la hipótesis de que el hombre que fue hallado quemado en el parque Selva Alegre la tarde del último lunes habría acabado con su vida en medio de una dura enfermedad.

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INVESTIGACIÓN

Tras el hallazgo de sus restos detrás de un inmueble que colinda con el parque Selva Alegre, los detectives de homicidios de la Divincri comenzaron con las indagaciones del caso para identificar a la víctima y esclarecer lo que le había sucedido.

En la inspección de la escena, se encontraron objetos que coincidían con los que solía usar el vigilante del museo, ubicado en el parque como un crucifijo metálico, restos de una montura de lentes, una tarjeta de circuito de celular, un chip, así como un juego de llaves que después se usó para abrir la puerta de su casa, ubicada en el sector de Pampas de Polanco, en Alto Selva Alegre. Todo apuntó a que los restos pertenecían al trabajador y, con el paso de las horas, la sospecha de un crimen se fue desvaneciendo.

Pablo Salluca había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo. Sus familiares y personas cercanas indicaron que, en los últimos días, se le notaba decaído y que había contado que sufría un cáncer terminal, además de fuertes dolores estomacales y problemas de próstata.

Una de las comunicaciones más importantes la tuvo con su hermana Susana, quien vive en Lima. En esa llamada, el hombre se habría despedido de ella y le pidió cuidar a sus hijas. También le habría dejado documentos, una tarjeta del Banco de la Nación y las claves correspondientes para que sean entregadas a sus familiares. En su casa se halló el manuscrito dejado a su vecina y una cámara de seguridad lo grabó saliendo de su casa la madrugada del lunes con algunas de sus pertenencias que trasladó a una quebrada donde las quemó.