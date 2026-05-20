Dieciocho micro y pequeñas empresas (mypes) fueron reconocidas ayer por la Municipalidad Provincial de Arequipa por su aporte al desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de distintos sectores productivos, en el marco del Día Nacional de la Mype.

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Entre las mypes destacadas figuran cuatro emprendimientos dedicados a la gastronomía, nueve relacionados a artesanía y confecciones, dos vinculados al sector salud y tres orientados a servicios, producción y viveros. Las empresas reconocidas fueron Beto Motors, Bodega Uchu Mayu, Centro Psicológico Reconecta, Kafi Wasi, Heladería Arly, Queso Helado Kelita, Confecciones Paretto, Textil Viso, Gara Soluciones, Asociación de Productores de Alpacas y Llamas Pumapaqocha, Inés Fibras y Fauna, Joyería Marie, Maydart, Vivero Don Ricardo, El Arte Hecho a Mano, Aramoz, Confecciones Arcamet y el Centro Psicológico Especializado ESME.

HISTORIAS

Entre las historias destacadas estuvo la de Inés Salas, representante de “Inés Fibras y Fauna”, emprendimiento proveniente de San Juan de Tarucani dedicado a la elaboración de prendas y artesanías con fibra de alpaca y llama. La artesana señaló que su trabajo busca revalorar la riqueza natural y cultural de las zonas altoandinas de Arequipa y recordó que en 2024 participó en actividades de la FAO en Roma, Italia, representando a criadores de alpacas y llamas del país.

“Es gratificante que nosotras podamos ser reconocidas de esta manera, porque también desde los Andes podemos cumplir con todos los requisitos para formar una microempresa y trabajar formalmente”, señaló Inés.

Otro emprendimiento reconocido fue Queso Helado “Kelita”, el cual destaca como un negocio familiar y local, reconocido por mantener la preparación artesanal del tradicional postre arequipeño a base de leche, coco, canela y clavo de olor.

Su promotora, Yovana Casos, señaló que las ventas del tradicional postre se incrementaron en los últimos años tras el reconocimiento internacional del queso helado.

“Desde que se ganó como postre a nivel mundial, la venta del queso helado ha avanzado bastante. Ya no solo se consume en Arequipa o en Perú, sino que es conocido internacionalmente”, manifestó.

Emily Ponce, representante del Centro Psicológico Reconecta, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, también fue reconocida. La especialista explicó que decidió estudiar psicología con el objetivo de ayudar a las personas, iniciando en el ámbito infantil y posteriormente ampliando la atención a pacientes adultos.

Ponce sostuvo que actualmente uno de los principales problemas que observa en consulta son los trastornos relacionados a los tipos de crianza y destacó la importancia de acudir al psicólogo desde edades tempranas.