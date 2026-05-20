La calle Mercaderes se ha convertido en uno de los principales focos del comercio ambulatorio del Cercado, especialmente durante las tardes y noches, cuando decenas de vendedores informales invaden la vía. A esto se suma la acumulación de basura y grasa dejada por restaurantes y comerciantes de la zona.

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Según el gerente de Servicios al Ciudadano, Carlo Veliz, el comercio ambulatorio se habría incrementado entre un 20% y 30% en el Centro Histórico debido a que vendedores que antes se ubicaban en zonas periféricas ahora se están desplazando hacia calles céntricas como Mercaderes y alrededores de la Plaza de Armas.

“Tenemos un aproximado de 1 800 comerciantes regulados, aproximadamente. De no regulados es casi el doble, son 3 600 o 3 500 no regulados”, señaló el funcionario. Además, indicó que la presencia de ambulantes se registra principalmente desde las 15:00 y se prolonga hasta las 22:00 horas.

RESIDUOS SÓLIDOS

Otro de los problemas detectados en la zona es la acumulación de residuos y grasa en la vía pública, especialmente en calles comerciales del Cercado. Veliz señaló que esta situación sería provocada tanto por restaurantes como por comerciantes ambulantes que dejan desechos en las calles tras culminar sus actividades.

“Son aproximadamente entre 10 y 13 restaurantes identificados los que ya vamos a iniciar el procedimiento propiamente sancionador”, indicó el gerente.

Pero estos no solo se ubican en la calle Mercaderes, sino también en otras zonas del Centro Histórico como Puente Bolognesi, San Juan de Dios y algunas cuadras de Santa Catalina.

Frente a este panorama, la Municipalidad Provincial de Arequipa anunció operativos de control desde este fin de semana en Mercaderes y calles aledañas.