El diario alemán Die Welt informó este martes que el Ejército chino habría entrenado en secreto a varios cientos de soldados rusos en territorio chino, algunos de los cuales posteriormente fueron desplegados en la guerra en Ucrania.

La publicación, basada en documentos clasificados atribuidos a servicios de inteligencia europeos, surge en medio de la cumbre celebrada en Pekín entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Hasta el momento, las revelaciones no han podido ser confirmadas de manera independiente por la agencia AFP.

Entrenamiento habría incluido drones y combate electrónico

Según Die Welt, los programas de formación se realizaron a finales de 2025 en seis instalaciones militares del Ejército Popular de Liberación de China.

Los entrenamientos habrían estado enfocados en el uso de sistemas no tripulados, contramedidas electrónicas contra drones y simulaciones modernas de combate.

El medio alemán indicó que entre los participantes figuraban integrantes de distintos rangos del ejército ruso, incluidos miembros de la unidad de élite Rubicon, especializada en operaciones con drones.

Tras completar la capacitación, decenas de militares rusos habrían sido desplegados en Ucrania a inicios de 2026, algunos ocupando puestos de mando.

Alemania expresa preocupación por la seguridad europea

Aunque el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) no respondió oficialmente a las consultas de AFP, el Ministerio alemán de Relaciones Exteriores reaccionó a las informaciones difundidas.

“Todo lo que permita que Rusia continúe con esta guerra de agresión contra Ucrania constituye una amenaza para la seguridad europea”, declaró un portavoz de la cancillería alemana.

El funcionario agregó que “el apoyo decisivo y creciente de China a la invasión afecta también a nuestra seguridad”.

Cooperación militar entre Moscú y Pekín habría aumentado

Marc Henrichmann, presidente de la comisión de control de los servicios secretos del Bundestag alemán, señaló al diario Handelsblatt que estas informaciones coinciden con la creciente cooperación entre Rusia y China observada en los últimos años.

“Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, se observa una cooperación cada vez más estrecha entre Moscú y Pekín, tanto en el ámbito militar como económico”, afirmó.

Intercambio de información militar y entrenamiento mutuo

La publicación también sostuvo que Moscú entrenó en secreto durante el año pasado a unos 600 soldados chinos en áreas relacionadas con tropas blindadas, artillería, ingeniería militar y defensa antiaérea.

Asimismo, Rusia y China intercambiarían información sobre armamento occidental utilizado en Ucrania, incluidos los sistemas HIMARS y las baterías Patriot suministradas por Estados Unidos.