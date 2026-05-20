Las muertes por neumonía en Piura siguen generando alarma. Hasta el 8 de mayo del 2026, la región reporta 83 personas fallecidas y 3,953 casos, entre probables y confirmados, según el último reporte emitido por el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con las estadísticas registradas por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, la región Piura registra 83 fallecimientos por neumonía hasta la Semana Epidemiológica N” 18, es decir, hasta el 8 de mayo.

De esta cifra, un total de 69 de las víctimas son adultos mayores de 60 años. Además, en este grupo se reportan 1,441 episodios, siendo el grupo más crítico en la región.

El segundo grupo más afectado es el de adultos de 20 a 59 años, que presenta 8 decesos y 923 casos reportados hasta la fecha. Le siguen los menores de 10 años, que registran 5 casos fatales y 1,242 contagios; mientras que el rango de 10 a 19 años es el de menor incidencia, con un fallecido y 347 contagios.

A comparación del año 2025, en este mismo periodo, el Ministerio de Salud reportó que la región Piura presenta un incremento alarmante de casos, ya que casi duplican estas cifras en varios grupos etéreos.

Además, en las estadísticas en pacientes hospitalizados, Piura como región atendió a 497 enfermos a causa de esta enfermedad.

Las provincias de Piura y Sullana concentran la mayor cantidad de fallecidos, registrando 40 y 33 decesos, respectivamente. Con una incidencia considerablemente menor, les siguen Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón, con dos muertes cada una, mientras que Paita y Sechura reportan un solo fallecimiento cada una.

Ante este panorama, los especialistas de la salud instaron a la población a acudir de inmediato al centro médico más cercano ante los primeros síntomas respiratorios. Esta medida es crucial para prevenir complicaciones graves que, de no ser diagnosticadas y tratadas a tiempo, pueden desencadenar desenlaces fatales.

Asimismo, las autoridades sanitarias enfatizaron que la vacunación oportuna contra el neumococo y la influenza constituye la principal barrera de defensa, por lo que hacen un llamado urgente a priorizar la inmunización en los grupos más vulnerables de la región, específicamente en niños menores de cinco años y adultos mayores de 60 años, quienes concentran el mayor índice de afectación por estas enfermedades.

Al respecto, el especialista en Salud Pública y miembro del Colegio Médico de Piura, doctor Julio Barrena, ha hecho un llamado en varias oportunidades a los padres de familia para que mantengan en aislamiento a las personas enfermas y así evitar nuevos contagios.

Cabe señalar que la cifra de decesos por neumonía se incrementa semanalmente en la región.