El documental peruano “Abiseo, el bosque cultural de los chachapoya” iniciará este mes una nueva etapa de difusión con su estreno gratuito en YouTube, luego de recorrer museos, universidades y festivales internacionales de cine arqueológico.

La producción fue dirigida por la realizadora audiovisual Rosemarie Lerner, de Lúcida Media, y producida por World Monuments Fund Perú (WMF Perú). El estreno abierto en la plataforma digital está programado para el 13 de mayo de 2026.

Un recorrido por el Parque Nacional del Río Abiseo

El documental busca acercar al público a una de las zonas más restringidas y menos conocidas del Parque Nacional del Río Abiseo, ubicado en la región San Martín.

Este territorio es considerado por la UNESCO como uno de los pocos patrimonios mundiales mixtos debido a su riqueza cultural y natural. Además de albergar especies únicas de flora y fauna, resguarda importantes complejos arqueológicos de la cultura Chachapoya, entre ellos el Gran Pajatén.

La producción también documenta los trabajos de investigación y conservación liderados por WMF Perú, cuyos estudios permitieron identificar en el Gran Pajatén un número de estructuras arqueológicas cuatro veces mayor al registrado en investigaciones realizadas durante la década de 1980.

Reconocimiento en festivales internacionales

Desde su estreno inicial en mayo de 2025, “Abiseo, el bosque cultural de los chachapoya” fue exhibido en espacios culturales y académicos como el Museo de Arte de Lima (MALI), la PUCP, UTEC y el Centro Cultural Moyobamba, además de participar en festivales de cine arqueológico en España, Italia y Estados Unidos.

El documental obtuvo dos reconocimientos en el Arkhaios Cultural Heritage and Archaeology Film Festival, en Estados Unidos:

Best Short Film Award

Audience Favorite Film Award

Una producción sobre patrimonio y conservación

Juan Pablo de la Puente Brunke, director ejecutivo de WMF Perú, destacó que el documental busca generar conexión con el patrimonio cultural peruano y despertar interés por el conocimiento de la cultura Chachapoya.

Por su parte, Rosemarie Lerner señaló que uno de los principales desafíos fue registrar un territorio de acceso restringido sin interferir en el trabajo científico desarrollado en la zona.

El documental resume tres años de trabajo de campo realizados entre 2022 y 2024 por un equipo multidisciplinario integrado por arqueólogos, arquitectos, conservadores y biólogos.

¿Dónde ver el documental?

El estreno gratuito en YouTube se realizará el 13 de mayo de 2026.

El documental podrá visualizarse aquí: