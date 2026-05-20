América Multimedia anunció oficialmente la segunda edición de la feria gastronómica “Fusión 2026”, evento que se realizará del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde.

La propuesta busca consolidarse como uno de los principales encuentros gastronómicos y culturales del país, combinando cocina peruana e internacional, música en vivo, experiencias inmersivas y entretenimiento familiar.

El ají peruano será la gran estrella

La edición 2026 tendrá como protagonista al ají peruano a través de la experiencia inmersiva “Nuestro Ají, donde nace el sabor”.

Esta propuesta permitirá a los asistentes conocer la historia, variedades e importancia de este ingrediente dentro de la gastronomía peruana.

Durante la presentación también se dio a conocer a “Fito el Ajicito”, personaje que será la imagen oficial de la feria y que participará en distintas actividades junto a la Asociación Ajíes del Perú.

Más de 60 restaurantes y experiencias temáticas

Jaime “Choca” Mandros, gestor de la feria gastronómica, adelantó que esta edición contará con la participación de aproximadamente 60 restaurantes y huariques.

Además, explicó que el público podrá nominar a sus restaurantes favoritos a través de las redes sociales oficiales del evento.

La feria contará con cinco mundos temáticos:

Mundo América

Mundo del Fuego

Mundo Contigo Perú

Mundo Pangucheable

Mundo De Otros Mundos

Mundo Sin Reservas

Cada espacio ofrecerá propuestas culinarias, espectáculos y actividades para toda la familia.

Buscan consolidar una tradición gastronómica

Jacques Aragones, gerente de Marketing de América Multimedia, señaló que el objetivo de “Fusión” es convertirse en una tradición familiar vinculada a la gastronomía y la cultura popular.

“Fusión busca seguir construyendo cultura popular y convertirse en una tradición que reúna a las familias peruanas alrededor de la comida, la música y el entretenimiento”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, destacó el impacto económico y cultural de la gastronomía peruana, resaltando su capacidad para generar empleo y representar la diversidad del país.

La Costa Verde será sede del evento

La feria se desarrollará en más de 30 mil metros cuadrados de la Explanada de la Costa Verde y espera recibir a miles de asistentes durante sus cuatro días de actividades.

El evento combinará propuestas gastronómicas nacionales e internacionales con conciertos en vivo, activaciones y espacios interactivos.