Personal policial de Arequipa detuvo a alias “Papicho” (41), presunto cabecilla de la banda criminal “Los Fantásticos del Contrabando”, durante una operación en el sector El Pedregal, distrito de Majes, provincia de Caylloma.

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Al intervenir el inmueble donde operaba el sujeto, los agentes hallaron miles de prendas de vestir de procedencia extranjera, entre pantalones, chompas, buzos y ropa para dama, presuntamente ingresadas ilegalmente al país.

Según reporte policial, la mercadería incautada fue valorizada en aproximadamente S/700 mil.

La intervención fue coordinada entre unidades de inteligencia y efectivos especializados, en el marco de la lucha contra el contrabando y delitos aduaneros.