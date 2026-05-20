Un comerciante de 30 años fue intervenido por personal policial del grupo Terna durante un operativo ejecutado en un centro comercial ubicado en la avenida Jorge Chávez, tras hallársele celulares robados dentro de su propio establecimiento.

Durante la operación policial en pleno Cercado de Arequipa, los agentes registraron el local y encontraron un celular marca Redmi que figuraba como sustraído en la plataforma oficial de OSIPTEL.

Además, incautaron cuatro equipos adicionales de dudosa procedencia, los cuales estarían valorizados aproximadamente en S/9 mil.

Ante ello, el detenido fue llevado a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes. Cabe mencionar que en esta avenida se ejecutaron varias intervenciones por el mismo delito.