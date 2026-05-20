La coordinadora de juntas vecinales del distrito de Majes, Caylloma, Livia Isabel Justo Quispe, de 49 años, fue asesinada a balazos cuando se disponía a ingresar a su vivienda; su acompañante, Danto Socco Quispe, de 18 años, resultó herido de gravedad.

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Livia Justo fue emboscada cuando bajaba de una camioneta para ingresar a su casa en la zona 2, manzana F, lote 11 de la asociación Agroganadera La Estrella, en el distrito de Majes. Los desconocidos que llegaron a bordo de una motocicleta abrieron fuego por ambos lados de la unidad, hiriendo a la dirigente y a su joven acompañante. Tras la ráfaga de más de disparos, los pistoleros huyeron del lugar.

Ambos fueron evacuados hacia el hospital de Majes; sin embargo, la mujer terminó falleciendo en el trayecto. Por la gravedad de sus heridas, Dante Soncco fue referido al nosocomio Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa para su atención médica.

Un equipo de Homicidios de la Divincri junto a peritos de criminalística de Arequipa viajaron a Majes para realizar las diligencias de investigación en torno al asesinato que presuntamente giraría en torno a la disputa de terrenos.

En el lugar del atentado existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a la identificación de los atacantes. Una de las últimas actividades en la que participó Livia Justo fue en la ceremonia por el aniversario del mercado Metropolitano del sector de La Colina, realizado la mañana de ayer.

Hampones acribillan a coordinadora de juntas vecinales de Majes, en Caylloma. Foto: PNP.

Hampones acribillan a coordinadora de juntas vecinales de Majes, en Caylloma. Foto: PNP.