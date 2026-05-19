Dos trabajadores mineros fueron sepultados ayer, lunes 18 de mayo, luego de un grave accidente ocurrido en la Unidad Minera Arcata, ubicada en el distrito de Cayarani, provincia de Condesuyos, en Arequipa. Sus familiares viven horas de desesperación mientras esperan el hallazgo de los cuerpos.

María Mamani, tía de Jimmy Samayani Mamani, confirmó a Diario Correo que su sobrino desapareció tras el colapso de una zona al interior de la mina. Según relató, el volquete que conducía habría caído a un enorme forado que se abrió repentinamente durante sus labores.

El joven de 32 años se encontraba acompañado de otro trabajador, operador de un cargador frontal, cuyo nombre aún no fue informado. Ambos habrían estado trabajando juntos al momento de la emergencia y desde entonces no se conoce su paradero.

De acuerdo con la familiar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana de ayer. Fueron otros trabajadores quienes notaron la desaparición de los mineros al encontrar el gran agujero y revisar la ubicación GPS de la unidad.

Jimmy Samayani era natural de la provincia de Caylloma y residía en la ciudad de Arequipa. Su desaparición ha dejado en profunda angustia a su familia, especialmente porque deja a un bebé de apenas cuatro meses de nacido. La tía del trabajador pidió acelerar las labores de búsqueda y señaló que hasta el momento no habría presencia policial en la zona.

Según indicó, únicamente personal de la empresa minera realiza las excavaciones para intentar ubicar a los trabajadores desaparecidos. En tanto, los familiares del segundo minero aún no habrían llegado hasta el lugar del accidente debido a la lejanía de la operación minera.