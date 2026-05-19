Los vecinos del jirón San Roque, en el sector de Auquimarca, distrito de Chilca, realizaron una protesta para exigir la ejecución de una obra de desagüe que, según denunciaron, esperan desde hace más de 27 años. Los moradores señalaron que viven utilizando silos improvisados debido a la falta de alcantarillado y que cada temporada de lluvias sus viviendas terminan inundadas. “Vivimos como topos, cavando huecos cada vez que se llenan los silos”, manifestó uno de los afectados.

Durante la manifestación, los pobladores acusaron a las autoridades municipales de incumplir reiteradas promesas. Indicaron que varios alcaldes llegaron al sector durante campañas electorales comprometiéndose a solucionar el problema, pero hasta ahora no existe una obra concreta. Además, denunciaron que las aguas servidas y lodazales vienen afectando la salud de los vecinos, especialmente de niños y personas con enfermedades crónicas.

Los protestantes anunciaron que acudirán a la Municipalidad Distrital de Chilca para exigir respuestas inmediatas al alcalde y al gerente municipal. Los vecinos demandan la liberación de vías y la ejecución definitiva del proyecto de desagüe, asegurando que el barrio permanece olvidado desde hace décadas.