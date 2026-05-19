Tras el último informe del Comité Multisectorial del ENFEN que mantiene activo el estado de “Alerta de El Niño Costero” en nuestro país, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, aseveró que su gestión trabaja en la “ruta del agua” para intentar evitar que la ciudad vuelva a inundarse.
“Estamos [...] coordinando con la organización vecinal para iniciar la ruta del agua, capacitando y refrescando conocimientos sobre lo que se debe hacer ante una posible activación [de quebradas]”, expresó la autoridad edil.
Según especialistas, El Niño podría presentarse entre mayo y julio de este año.
Hace poco, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) elevó a 82% la probabilidad de que el Fenómeno El Niño (FEN) se desarrolle entre mayo y julio de este año, y que continúe hasta inicios del 2027.
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