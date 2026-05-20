El Jurado Nacional de Elecciones informó que el debate presidencial de segunda vuelta se llevará a cabo el domingo 31 de mayo a las 8 de la noche.

El anuncio fue realizado por el director nacional de educación del organismo electoral, Carlos Vilela, tras las coordinaciones sostenidas con las agrupaciones Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Durante la jornada, los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez deberán exponer sus propuestas sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del sistema democrático y derechos humanos, así como educación, salud, economía y reducción de la pobreza. Según el JNE, ambas delegaciones expresaron conformidad con los temas definidos para el encuentro.

El organismo electoral también detalló que se aplicará una metodología mixta en el desarrollo del debate. Cada postulante contará inicialmente con un minuto para presentar sus planteamientos en cada bloque temático antes de pasar a una etapa de confrontación directa.

En la sección final, los candidatos se ubicarán frente a frente en un panel especial donde dispondrán de tres minutos continuos para debatir y responder a los argumentos de su rival.

Te puede interesar



