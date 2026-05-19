El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, sostuvo que los problemas logísticos registrados durante la primera vuelta electoral no alteraron el resultado final de los comicios presidenciales. Según indicó, los inconvenientes detectados durante la jornada tuvieron un impacto reducido en relación con el resultado oficial.

Durante una entrevista en RPP, el titular del JNE señaló que, incluso sin las fallas operativas reportadas en algunos locales de votación, los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta habrían sido los mismos. En ese contexto, reiteró que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez igualmente habrían pasado al balotaje.





JNE asegura que impacto fue reducido

Burneo explicó que el organismo electoral realizó una evaluación sobre los efectos generados por la demora en la instalación de mesas y otros problemas logísticos ocurridos durante la jornada del 12 de abril. Según detalló, las conclusiones indican que la afectación fue limitada.

“El impacto fue leve y que, en cualquier escenario, sea con o sin problemas logísticos, el resultado iba a ser el mismo que el que ha declarado el Jurado Nacional de Elecciones”, indicó.

Asimismo, el titular del JNE informó que se recibieron alrededor de 350 mil solicitudes de dispensa para justificar la ausencia en las elecciones. Sin embargo, precisó que menos del 1 % correspondía a ciudadanos que aseguraron no haber podido votar debido a retrasos en la instalación de mesas o dificultades en el despliegue electoral.

Según explicó, ese grupo representa aproximadamente a 2 mil personas dentro del total de pedidos presentados tras la jornada electoral. El funcionario remarcó que la cifra fue reducida en comparación con la cantidad total de electores que participaron en el proceso.

Estudio internacional respaldó evaluación

Roberto Burneo también señaló que un estudio independiente elaborado por el Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho de la Universidad de Stanford llegó a conclusiones similares sobre el proceso electoral peruano. Precisó además que dicho informe no fue solicitado por el Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con lo expuesto por el magistrado, el análisis académico concluyó que los inconvenientes operativos registrados durante los comicios no habrían alterado el resultado final de la elección presidencial. Bajo esa línea indicó “(el informe del centro) ha concluido en la misma línea que nosotros hemos previsto”.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 7 de junio y enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Ambos candidatos obtuvieron la mayor votación en la primera jornada electoral realizada el pasado 12 de abril.

En las últimas semanas, distintos sectores cuestionaron los problemas logísticos reportados durante la instalación de mesas de sufragio en algunos distritos del país. Frente a ello, el JNE sostiene que dichas incidencias no afectaron el resultado oficial de la elección presidencial.