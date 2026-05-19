El rapero y productor argentino Machito Ponce llegará al Perú para participar en el Festival Molan los 90, evento que reunirá a figuras emblemáticas de la música dance y techno de la década de 1990.

El espectáculo se realizará el sábado 23 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima.

El creador de “Ahora te voy a poner a gozal”

Machito Ponce alcanzó popularidad en América Latina gracias al tema “Ahora te voy a poner a gozal”, lanzado originalmente en 1995 y convertido en un clásico de fiestas y discotecas noventeras.

Detrás del personaje se encuentra Gustavo Radaelli, músico, compositor y productor nacido en Buenos Aires.

El artista explicó en diversas entrevistas que el personaje de Machito Ponce surgió como un alter ego creado junto al productor Bernardo Bergeret, utilizando un estilo urbano y un acento caribeño ficticio que terminó diferenciándolo dentro de la escena musical de la época.

Festival reunirá a artistas icónicos de los 90

La nueva edición del Festival Molan los 90 contará también con la participación de agrupaciones y artistas representativos del género dance y techno.

Entre los invitados figuran Loft, Deyse Dee y New Limit.

La producción anunció una puesta en escena inspirada en la estética y sonido de la década de los noventa.

Nostalgia y música retro

Machito Ponce sostuvo que el regreso de la música noventera responde a la conexión emocional que estas canciones mantienen con distintas generaciones.

Según indicó, sus temas permanecen vigentes porque están asociados a recuerdos y momentos importantes para el público.

El evento buscará reunir clásicos musicales que continúan presentes en fiestas retro y plataformas digitales.

Entradas ya están disponibles

Las entradas para el Festival Molan los 90 se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.