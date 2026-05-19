Tras conquistar al público con su mezcla de humor, romance y emoción, “Amores de Peña: La Pedida” llega como una nueva propuesta escénica que hará vibrar, cantar y reír al ritmo de la música y el amor.

Por únicas seis funciones el espectáculo se presentará en La Estación de Barranco, ofreciendo una experiencia única que transporta al público al corazón de una auténtica peña criolla.

Producida por Scenika, dirigida por Tommy Párraga y escrita por Francisco Luna, esta puesta en escena sumerge al espectador en un espacio de risas, enredos y jarana.

La historia sigue a Mercedes y Ricardo, quienes regresan a la peña donde nació su amor para celebrar su aniversario. Ricardo está decidido a hacer, por fin, la esperada pedida de mano, luego de varios intentos fallidos en el pasado. Sin embargo, la aparición de un antiguo amor pondrá a prueba la relación y desatará una noche llena de emociones, decisiones y giros inesperados.

Desde el ingreso a la sala, el público se convierte en parte de la historia. La música en vivo, las canciones emblemáticas y la atmósfera envolvente transforman el teatro en una verdadera peña, donde las historias se cruzan y el amor se canta.

El elenco está conformado por Érika Villalobos, Hugo Salazar, Francisco Luna y Miguel Álvarez, quienes dan vida a personajes que, entre encuentros y desencuentros, revelan que el amor siempre tiene algo nuevo que decir.

Información general:

🗓️ 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de junio

📍 Estación de Barranco

🕔 8:00 pm

🎟️ Entradas a la venta por Teleticket 👉

https://teleticket.com.pe/evento/amores-de-penia-2-la-estacion-de-barranco