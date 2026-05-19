La mañana de ayer, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en las inmediaciones del río Matagente, a la altura del kilómetro 209 de la nueva autopista, en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha. El hecho generó la movilización de agentes policiales y representantes del Ministerio Público.

Presunto crimen

El hallazgo se produjo aproximadamente a las 7:30 de la mañana, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona tendida en un descampado cercano al puente del río Matagente. El cuerpo fue encontrado al costado de una vía de trocha y en una zona de terreno irregular, similar a un pequeño barranco de tierra, a pocos metros de la autopista.

Tras la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área para facilitar el trabajo de peritos y evitar la alteración de la escena. Hasta el lugar también llegó personal de la División de Investigación Criminal (Depincri) y la fiscal de turno, quien supervisó el levantamiento del cadáver.

Según información preliminar, la víctima presentaría golpes en la cabeza, aunque las autoridades señalaron que será la necropsia de ley la que determine las causas exactas de la muerte.

La identidad de la mujer aún no ha sido confirmada. De acuerdo con el reporte policial inicial, vestía un buzo de color azul, compuesto por pantalón y casaca del mismo tono. Hasta el cierre de esta información, no se había reportado documentación que permita identificarla plenamente.

Vecinos y conductores que transitaban por la zona observaron el despliegue policial durante varias horas, mientras se realizaban las diligencias de inspección y recopilación de evidencias en el lugar del hallazgo.

EL DATO: La fémina habría sido ultrajada, tenía su pantalón color azul hacia abajo con sus piernas expuestas.

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