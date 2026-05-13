En medio de estrictas medidas de seguridad, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizaron la reconstrucción del crimen de Anaís Ventura Saravia, joven madre de 25 años que fue asesinada a balazos durante una celebración en el centro poblado Bernales, en el distrito de Humay (Pisco). Durante la diligencia participó Michael Isaac García Chaico (26), alias “Mono”, quien confesó ser el autor de los disparos que acabaron con la vida de la mujer.

Crimen en Humay

Según las investigaciones, el imputado reconoció que atacó con proyectiles de arma de fuego durante la reunión social donde Anaís Ventura perdió la vida tras recibir varios impactos de bala. Asimismo, indicó que luego del ataque arrojó el arma homicida en la vía pública antes de darse a la fuga y permanecer varios días en la clandestinidad.

Familiares de la víctima exigieron justicia y pidieron que el detenido revele quién le entregó el arma utilizada en el crimen. La Policía continúa con las investigaciones para identificar a todos los involucrados en este hecho de sangre que dejó en la orfandad a tres menores hijos y conmocionó a toda la población de Humay.

En la diligencia, el fiscal representantes señaló que hasta la fecha no se ha encontrado el arma de fuego que utilizó “mono”, con el cual perpetró la ráfaga de balazos que acabaron con la vida de la joven madre.

Cabe señalar que alias de “Mono”, se entregó a la policía el 6 de mayo, previamente confesó que fue el autor del homicidio. “Pedirle disculpas a su familia, mi intención no fue asesinarla, mayormente a sus hijos pedirle disculpas, perdón, a todos los familiares, que yo no quise hacerlo y no sé qué, una mala manipulación, salió el disparo”, dijo en esa fecha.

“Yo estoy arrepentido, espero que me perdonen algún día esos niños. He decidido entregarme porque la conciencia no me deja dormir, y estoy arrepentido, y muy mal por lo que hice, y me voy a entregar”, añadió el confeso homicida.

Tras la confesión, la policía detuvo a García Chaico en la urbanización Coprodeli. En esa fecha la familia de la joven asesinada llegó hasta los exteriores de la sede policial en Pisco, donde exigieron justicia y que el detenido sea sentenciado a la máxima pena, además que confiese quien le entregó el arma de fuego que causó la muerte de sus ser querido.

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