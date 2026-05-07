Luego de permanecer diez días en la clandestinidad, Michael Isaac García Chaico de 26 años conocido con el alias de “Mono”, confesó públicamente ser el autor de la muerte de Anaís Ventura Saravia (25), crimen ocurrido en el centro poblado de Bernales, en el distrito de Humay y que conmocionó a toda la provincia de Pisco.

Confesión del sujeto

Durante una entrevista brindada a un medio local, García reconoció haber realizado los disparos que acabaron con la vida de la madre de tres menores hijos. Aunque afirmó desconocer quién le entregó el arma homicida en ese momento, admitió ser responsable directo del fatal ataque.

“Pedirle disculpas a su familia, mi intención no fue asesinarla, mayormente a sus hijos pedirle disculpas, perdón, a todos los familiares, que yo no quise hacerlo y no sé qué, una mala manipulación, salió el disparo”, dijo.

“Yo estoy arrepentido, espero que me perdonen algún día esos niños, que no quise hacerlo, estoy muy arrepentido. He decidido entregarme porque la conciencia no me deja dormir, y estoy arrepentido, y muy mal por lo que hice, y me voy a entregar”, añadió.

Tras la confesión, la policía detuvo a García Chaico en la urbanización Coprodeli. Él ha admitido ser el autor del asesinato ocurrido la madrugada del domingo 26 de abril en el centro poblado Bernales, en el distrito de Humay, donde se encontraba la joven madre en una fiesta.

Tras conocer la detención, la familia de la joven asesinada llegó hasta los exteriores de la sede policial en Pisco, donde exigieron justicia y que el detenido sea sentenciado a la máxima pena, además que confiese quien le entregó el arma de fuego que causó la perdida humana.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO