El proyecto de mejoramiento del muelle de Huanchaco no deja de generar diversas reacciones. Esta vez, representantes de tres colegios profesionales de La Libertad (Arquitectos, Ingenieros y Arqueólogos) se reunieron para pedir que la nueva estructura respete la identidad histórica del tradicional atractivo turístico.

En ese sentido, el decano del Colegio de Arquitectos del Perú – Región La Libertad (CAP-LL), Marco Arroyo Flores, exhortó al gobierno regional a cumplir su compromiso de suspender la licitación del proyecto, pues el perfil 1 tendría, además, deficiencias.

VOCES

En abril de este año, el Gobierno Regional (GORE) de La Libertad lanzó el proceso de selección de la empresa privada que ejecutará la construcción del nuevo muelle mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión aproximada de S/ 38 millones,

Para esta obra, el GORE eligió la alternativa 1, que a diferencia de la 2, según el decano de los arquitectos, no mantiene la identidad histórica y cultural del muelle, que representa un “ícono tradicional” del balneario trujillano.

“Nuestro planteamiento, ahora, es centrarnos en lo que dijo el gerente general del GORE, Rogger Ruiz, en el sentido de que el proceso [de licitación] se debe caer”, manifestó ayer Arroyo.

Según el arquitecto, Ruiz Díaz habría dispuesto en una audiencia pública que no se ejecute la licitación y el proceso se retrotraiga con la intención de evaluar las alternativas propuestas. De esa manera, la sociedad civil y los vecinos de Huanchaco podrían elegir la propuesta “que todos queremos”.

“Nosotros deseamos una alternativa que respete el entorno histórico-monumental; es decir, un muelle tradicional”, enfatizó.

De acuerdo con los otros profesionales que acompañaron a Marco Arroyo en la conferencia de prensa, la propuesta escogida por el GORE está, además, catalogada “como un muelle tipo embarcadero de dos niveles, que utiliza tecnología de construcción en base a concreto armado marino”.

“Su diseño también obliga a que la altura [del muelle] aumente con respecto al que ya existe. Esto originará que se desarrollen los ingresos a través de rampas, lo que modificará el parque público”, agregaron.

Otro punto importante es que el costo de la alternativa 2 es de S/ 17 millones.

GRUPO DE TRABAJO

En la víspera a este presentación, la Municipalidad Distrital de Huanchaco (MDH) informó a través de una nota de prensa que la comuna conformó oficialmente el Comité de Propuesta de Diseño del Proyecto del Nuevo Muelle de Huanchaco.

“[...] Este comité trabajará de manera articulada con la mesa técnica conformada por los colegios profesionales y especialistas involucrados en el desarrollo del proyecto”, señaló.

El grupo de trabajo quedó presidido por Henry Navarrete Narro, de la Liga de Tabla de Huanchaco, y estará integrado también por su hermano Elfri, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA), y Vanessa Guevara Gómez, de AHORA Huanchaco. A ellos se sumarán otras diez personas.

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