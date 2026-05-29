La Dirección de Gestión en Infraestructura y Servicios de Transportes (DGISTR), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que se reiniciaron las obras de mantenimiento del enrocado en el balneario de Huanchaco, en Trujillo, La Libertad.

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Explicó que la intervención tiene como objetivo “atenuar los procesos erosivos que afectan diversos sectores del litoral trujillano y proteger la infraestructura urbana cercana al mar”, para así evitar que “el oleaje afecte las vías de circulación, negocios y viviendas de la zona”.

Los trabajos contemplan el mantenimiento, reacomodo y reforzamiento del enrocado existente.