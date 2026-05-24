El Gobierno Regional de La Libertad ratificó la continuidad del proyecto y anunció que el grupo de trabajo, integrado por asociaciones, sociedad civil y gremios empresariales, permitirá alcanzar consensos para relanzar la obra mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

El acuerdo se consolidó durante una mesa de concertación realizada el último sábado, donde autoridades, asociaciones civiles y representantes empresariales coincidieron en la necesidad de avanzar de manera articulada para concretar la obra.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se confirmó la creación de una Comisión Representativa integrada por asociaciones, sociedad civil y gremios empresariales, la cual contará con el respaldo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco. Este grupo tendrá la responsabilidad de contribuir a la elaboración de un diseño preliminar consensuado que recoja las necesidades y expectativas de todos los sectores involucrados.

La conformación de esta comisión permitirá retomar el proceso de selección bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), ajustándose a los nuevos plazos establecidos por la normativa vigente. El gerente general regional, Rogger Ruiz, destacó que el objetivo es lograr una propuesta única y respaldada por la población. “Vamos a trabajar con todos los vecinos de Huanchaco para tener un solo diseño que tenga el respaldo de la población. Debe quedar claro que este proyecto sigue adelante”, señaló.

Reactivar Huanchaco

Representantes del sector turístico y pesquero también manifestaron su respaldo a la iniciativa. Timoteo Maza, presidente de AHORA La Libertad, enfatizó que la reconstrucción del muelle es necesaria para evitar mayores pérdidas económicas en la zona, donde los ingresos vinculados al turismo cayeron en más del 50 %.

Además, se acordó realizar mesas de trabajo con el Colegio de Licenciados en Turismo y mantener reuniones permanentes con los pescadores de Huanchaco, fortaleciendo así el diálogo y la participación ciudadana en torno a una obra considerada emblemática para el distrito.

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