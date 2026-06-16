La regidora provincial Leydi Loayza exigió a la Municipalidad Provincial de Ica y al Ministerio de Cultura ejecutar las órdenes de demolición contra las cocheras informales que se vienen construyendo en las dunas de Huacachina, al considerar que estas edificaciones vulneran la condición de zona intangible y ponen en riesgo el valor paisajístico del principal atractivo turístico de la región.

Construcciones ilegales

Según explicó, las estructuras se levantan en plena duna, un espacio protegido que forma parte del patrimonio natural y paisajístico de Huacachina. Asimismo, indicó que las personas responsables de estas construcciones no cuentan con autorización municipal ni podrían obtenerla debido a las restricciones vigentes para intervenir en áreas intangibles.

“No tienen licencia y, además, no la pueden tener. El Ministerio de Cultura ya ha emitido una orden de demolición”, sostuvo la regidora, quien cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades competentes para frenar el avance de estas edificaciones.

Loayza detalló que la Subgerencia de Obras Privadas ya habría remitido los informes técnicos correspondientes; sin embargo, aseguró que la Gerencia de Obras aún no ejecuta las medidas necesarias. “Existe una norma que nos respalda y un presunto delito que se está cometiendo, porque no se puede construir sin licencia y menos en un área intangible”, enfatizó.

La regidora informó además que el Ministerio Público ya abrió una carpeta fiscal sobre el caso y que los responsables de las construcciones vienen siendo citados para rendir sus declaraciones. En ese sentido, instó a las entidades involucradas a actuar con mayor celeridad para evitar un mayor impacto sobre el entorno natural.

Finalmente, Loayza remarcó que la protección de Huacachina requiere una respuesta articulada entre las autoridades y una vigilancia permanente para preservar uno de los principales destinos turísticos de la región. “Cada uno cumple su rol: los regidores, los ciudadanos y los medios de comunicación. Lo importante es corregir los errores y dar respuestas oportunas a la población”, concluyó.

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