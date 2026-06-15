Lo que parece haber sido una noche de desenfreno y excesos dejó como saldo a dos hombres inconscientes encontrados en distintos puntos de la ciudad de Ica durante la mañana del domingo 14 de junio.

Hallados vulnerables

El caso más grave se registró en la entrada al balneario de Huacachina, donde un hombre de 31 años fue hallado semidesnudo y tendido sobre la arena al pie de una duna, mientras que minutos después se reportó una situación similar frente a la sede del Gobierno Regional de Ica.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando la neblina que cubría el sector comenzó a disiparse y dejó al descubierto la presencia del hombre en una zona desolada cercana a discotecas y centros de diversión nocturna. Taxistas y transeúntes fueron los primeros en advertir la situación.

Según testigos, el ciudadano habría permanecido en el lugar desde aproximadamente las 4:00 de la madrugada. La presencia del hombre atrajo la atención de numerosos curiosos que se congregaron en el sector mientras aguardaban la llegada de las autoridades y observaban el estado de inconsciencia en que se encontraba.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y auxiliaron al ciudadano, identificado con las iniciales J.C.C.I., trasladándolo posteriormente al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica. De acuerdo con información preliminar, horas antes habría permanecido en uno de los establecimientos nocturnos ubicados en la zona de Huacachina.

Minutos después de este hecho, vecinos alertaron sobre la presencia de otro hombre inconsciente en la avenida Cutervo, frente al Gobierno Regional de Ica. Personal de emergencia fue solicitado para verificar su estado de salud y brindarle la atención correspondiente.

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