Tres hombres fueron encontrados inconscientes y sin sus pertenencias en distintos puntos de la provincia de Ica durante el fin de semana, en hechos que han generado preocupación entre la población debido a la posibilidad de que estén relacionados con la modalidad delictiva conocida como “pepeo”.

Víctimas vulnerables

El primer caso fue reportado en las inmediaciones de Fonavi La Angostura, en la parte posterior del establecimiento Pacífico Motor. Según información preliminar, un hombre de aproximadamente 35 años fue hallado tendido sobre la tierra en una zona descampada, completamente inconsciente.

Vecinos que advirtieron la situación alertaron sobre el estado de la víctima, quien había sido despojada de todas sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontrarían su celular y otros bienes de valor. Trascendió además que el afectado sería un mototaxista y que su vehículo menor también habría sido robado.

Horas después se reportó un segundo caso en la zona conocida como Los Fardos, cerca de la urbanización San Joaquín. En este lugar, vecinos alertaron sobre la presencia de un ciudadano tendido a un costado de la vía, inconsciente y al igual que en el primer caso, se informó que no portaba celular ni objetos personales al momento de ser encontrado.

Un tercer hecho fue reportado en una zona descampada ubicada a lo largo de la vía hacia La Tierra Prometida. Según testigos, un hombre fue encontrado tendido sobre el suelo en estado de inconsciencia y aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Las personas que lo hallaron señalaron que la víctima había sido despojada de su celular y otras pertenencias, incluyendo sus zapatillas. Debido a su delicado estado de salud, fue necesaria la intervención de una ambulancia del SAMU, cuyos profesionales le brindaron atención de emergencia en el lugar.

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