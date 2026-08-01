Huánuco: patrulleros entregados a la Policía hace dos meses siguen sin entrar en servicio

La UGEL Huánuco viene desarrollando jornadas de capacitación presenciales y virtuales dirigidas a docentes durante su periodo vacacional, con el fin de fortalecer sus competencias pedagógicas de cara al último semestre escolar. El evento, liderado por el director Francisco Pérez Naupay, incluyó una asistencia técnica previa para directores y continuará la próxima semana para definir las estrategias del nuevo periodo académico.

Las actividades registran una alta participación por niveles y especialidades, destacando la presencia de 111 “docentes fortaleza” de secundaria en la G.U.E. Leoncio Prado, además del trabajo presencial de primaria en la I.E. Hermilio Valdizán. Por su parte, los maestros de inicial, matemática y educación básica alternativa (CEBA) se capacitan de forma virtual para atender las necesidades detectadas en los monitoreos previos.