Detecta pago por materiales que no cumplían especificaciones técnicas en obra de la plaza cívica de Puerto Inca

Almacenados en la sede e la Región Policial de Huánuco, están las 23 camionetas adquiridas por el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), debido a que aún no culmina el trámite de inscripción de la propiedad en la Sunarp. Asimismo, están sin instalarse las 70 alarmas comunitarias entregadas el año pasado.

Esta flota de vehículos fue adquirida por el GRH, para fortalecer la seguridad ciudadana continúan almacenados en la sede de la Región Policial, pese a que fueron transferidos oficialmente a la Policía Nacional del Perú en junio del 2025.

El coordinador regional de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, la demora obedece a que aún no concluye el trámite de inscripción de la propiedad de los vehículos en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), requisito indispensable para que las unidades puedan ser puestas en funcionamiento.

COMPROMISO

“El general nos informó que en estos días las unidades deben estar en las comisarías designadas, porque todavía la Policía no tiene la tarjeta de propiedad. Una vez se arregle el tema de la propiedad, ya la Policía va a poder asignar combustible para las camionetas”, explicó.

Las camionetas fueron adquiridas mediante la modalidad de Obras por Impuestos y presentadas públicamente el 13 de agosto de 2025 en la Plaza de Armas de Huánuco. Sin embargo, nunca entraron en servicio debido a que en ese momento carecían de placas de rodaje.

Recién en junio de este año, el Gobierno Regional de Huánuco y la Policía Nacional suscribieron el acta de transferencia de las 23 unidades, las cuales serán distribuidas a diversas comisarías de las provincias del departamento una vez culminen los procedimientos registrales.

“No puede ser que haya provincias con patrulleros en mal estado, como en Ambo, donde se ha visto un video de los efectivos empujando el patrullero, cuando tenemos estos vehículos nuevos guardados casi un año”, manifestó el Coordinador de las Juntas Vecinales.

Esperan que, a más tardar para el aniversario de Huánuco, el 15 de agosto, ya estén en funcionamiento los 23 patrulleros.