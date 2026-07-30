La Contraloría advirtió que la Municipalidad de Puerto Inca realizó pagos por materiales para la obra de la plaza cívica que no cumplían las especificaciones técnicas. Esta situación compromete la transparencia y el uso adecuado de los S/ 220 000 invertidos en convenio con Llamkasun Perú.

El informe reveló que se pagó por 462 productos químicos (como pinturas, lacas y disolventes) que no se encontraron en el almacén municipal. Tampoco existe documentación que acredite el ingreso físico de estos insumos al recinto de la comuna.

La supervisión también detectó faltantes en materiales de ferretería, asfalto y cerámicos, además de una sustitución de madera tornillo sin sustento técnico. Incluso se aceptaron y pagaron artículos de limpieza y baldes con capacidades muy inferiores a las contratadas.

Finalmente, la comisión de control identificó serias deficiencias en los mecanismos de control interno de la obra. El ingreso y la salida de los bienes se registraba únicamente en un cuaderno auxiliar, impidiendo un control individualizado y transparente.