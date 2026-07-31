El Valle del Colca recibió 11 mil 465 visitantes durante el feriado largo por Fiestas Patrias, entre el 25 y el 29 de julio, una afluencia que impulsó la actividad turística y el movimiento económico en la provincia de Caylloma.

De acuerdo con el reporte de la Municipalidad Provincial de Caylloma y la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca), del total de visitantes, 9 mil 80 fueron turistas nacionales y 2 mil 385 extranjeros. Además, se informó que 3 mil 714 fueron estudiantes que llegaron en delegaciones para conocer uno de los principales atractivos turísticos de la región.

Durante su permanencia en el Colca, los visitantes recorrieron lugares emblemáticos como el mirador de la Cruz del Cóndor, donde apreciaron el planeo esta ave emblemática, además de visitar los baños termales, pueblos tradicionales y diversos atractivos naturales y culturales de la provincia.

Otros visitantes recorrieron rutas no convencionales como las Tumbas de Lamparashi, el Mirador de San Antonio, el Mirador de Achomani, el Mirador de Tapay, el Géiser de Pinchollo, la Fortaleza de Chimpa, la Laguna de Tres Colores, la Laguna Mamacocha, el Valle de los Volcanes, el Bosque de Piedras de Choqolaca, el Complejo Arqueológico de Aukimarka, el Centro Histórico de Sibayo, el Santuario de Huanca, entre otros.

La llegada masiva de turistas también favoreció a los negocios vinculados al sector, entre ellos hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transportistas, artesanos y pequeños emprendedores, quienes aprovecharon el incremento de visitantes y el movimiento económico de la temporada.

La población espera mantener esta tendencia durante agosto, mes en el que la provincia desarrollará un calendario de festividades tradicionales omo la Festividad de la Virgen de la Asunta, en Chivay; la tradicional Ccasca; la Festividad de San Lorenzo, en los distritos de Huanca y Huambo; la Qocha Fiesta, en Coporaque; y la Festividad de Santa Rosa, actividades que forman parte del patrimonio cultural del Valle del Colca y complementan su oferta turística.