La marinera brilló en el VIII Flash Mob realizado en el Óvalo San Sebastián

Representantes de juntas vecinales y colectivos ambientales participaron en una ceremonia de armonización con el agua, la Pachamama y el cosmos en la Laguna Viña del Río, como una expresión simbólica de defensa de este importante espacio natural de la ciudad de Huánuco.

La actividad se realizó en medio de la preocupación generada por el anuncio del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, de iniciar la intervención de la laguna después de las Fiestas Patrias.

Los participantes sostienen que el proyecto presenta diversas observaciones y cuestionan que, según afirman, aún no cumpliría con todas las disposiciones legales ni contaría con los permisos ambientales necesarios para su ejecución.

ANDAN CON CUIDADO

Asimismo, señalaron que hace dos semanas el Gobierno Regional cercó el perímetro de la laguna con estructuras metálicas. Según indicaron, el expediente técnico del proyecto contemplaría la instalación de un cerco provisional con planchas de triplay, por lo que consideran que existe una diferencia entre lo ejecutado y lo previsto en la documentación técnica.

Los representantes vecinales reiteraron su pedido a las autoridades para que cualquier intervención en la Laguna Viña del Río se realice con transparencia, respetando la normativa vigente y garantizando la conservación de este espacio de importancia ambiental, paisajística y cultural para Huánuco.