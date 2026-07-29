El tradicional Óvalo San Sebastián de la ciudad de Huánuco, se convirtió en el escenario de una mañana llena de arte, tradición y orgullo peruano, donde la marinera conquistó al público con su elegancia, ritmo y pasión.

“Agradecemos a nuestros alumnos, maestros, padres de familia y a todos los asistentes que hicieron posible el éxito del VIII Flash Mob de Marinera, convirtiendo esta presentación en una jornada inolvidable”, refirió el director de la Academia de Arte y Cultura, Raúl Medrano Céspedes.

Asimismo, expresó el especial reconocimiento a S. M. Belén I, reina del IV Concurso Nacional de Marinera Ciudad de Huánuco 2026, por engalanar este evento con su distinguida presencia.

“¡La cuenta regresiva continúa! Los invitamos a vivir la emoción y la elegancia de la marinera los próximos 8 y 9 de agosto, durante el IV Concurso Nacional de Marinera Ciudad de Huánuco. ¡Los esperamos para celebrar juntos nuestra tradición y cultura!”, acotó Medrano.