Marinera se roba los aplausos en festival
Marinera se roba los aplausos en festival

El tradicional Óvalo San Sebastián de la ciudad de Huánuco, se convirtió en el escenario de una mañana llena de arte, tradición y orgullo peruano, donde la marinera conquistó al público con su elegancia, ritmo y pasión.

“Agradecemos a nuestros alumnos, maestros, padres de familia y a todos los asistentes que hicieron posible el éxito del VIII Flash Mob de Marinera, convirtiendo esta presentación en una jornada inolvidable”, refirió el director de la Academia de Arte y Cultura, Raúl Medrano Céspedes.

Asimismo, expresó el especial reconocimiento a S. M. Belén I, reina del IV Concurso Nacional de Marinera Ciudad de Huánuco 2026, por engalanar este evento con su distinguida presencia.

“¡La cuenta regresiva continúa! Los invitamos a vivir la emoción y la elegancia de la marinera los próximos 8 y 9 de agosto, durante el IV Concurso Nacional de Marinera Ciudad de Huánuco. ¡Los esperamos para celebrar juntos nuestra tradición y cultura!”, acotó Medrano.

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