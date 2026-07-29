Efectivos del Escuadrón Verde de Huánuco recuperaron un vehículo menor que presentaba requisitoria vigente por el presunto delito de hurto de vehículo, durante la ejecución del operativo policial “Impacto 2026”, realizado en la ciudad de Huánuco.

La intervención fue desarrolla en cumplimiento de las disposiciones institucionales y del Plan de Operaciones vigente. Durante las acciones de control y vigilancia efectuadas en la cuadra 4 del jirón Huallayco, frente al estadio Leoncio Prado, los agentes ubicaron un vehículo menor de placa de rodaje 6281-CW, color rojo, marca Bajaj, modelo RE Autoriksha Torito 4T.

ROBADA HACE DOS AÑOS

Tras la verificación de la unidad en el sistema policial ESINPOL, se confirmó que registraba una requisitoria vehicular vigente por el presunto delito de hurto de vehículo, emitida el 30 de noviembre de 2024 por la unidad especializada competente.

Luego de su recuperación, el vehículo fue trasladado y puesto a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Huánuco, donde se continúan realizando las diligencias e investigaciones correspondientes, en coordinación con el representante del Ministerio Público.