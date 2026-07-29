



La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteó a 809,415 ciudadanos que ejercerán como miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes por mesa) en las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre de 2026.

A nivel nacional se instalarán 89,935 mesas de sufragio, de las cuales 2,330 corresponderán a la región Huánuco, involucrando a 20,970 huanuqueños seleccionados.

La lista ya está publicada en el portal institucional para el periodo de tachas de tres días hábiles, recordando que candidatos, autoridades políticas y miembros de las Fuerzas Armadas en actividad están impedidos de asumir el cargo.

Los ciudadanos elegidos tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral donde votarán más de 26 millones de peruanos. Para prepararse, la ONPE dictará capacitaciones presenciales los días 20 y 27 de septiembre.

Aquellos que cumplan eficazmente con su deber el día de los comicios recibirán una compensación económica de S/ 165 y un día de descanso remunerado; por el contrario, quienes no asistan a la instalación de la mesa de sufragio serán sancionados con una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).