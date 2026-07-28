Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que su gestión dará prioridad a la culminación de la Nueva Carretera Central, proyecto considerado estratégico para fortalecer la conectividad entre Lima y la zona central del país.

“Culminaremos la Nueva Carretera Central como una obra prioritaria para integrar Lima con el centro del país, descongestionar la actual vía y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías”, afirmó la mandataria.

Obra busca mejorar la conectividad y el transporte

La jefa de Estado sostuvo que el proyecto permitirá mejorar la integración vial entre la capital y las regiones del centro del país, además de reducir la congestión que actualmente presenta la Carretera Central.

Según indicó, la infraestructura también contribuirá a fortalecer el traslado de pasajeros y facilitar el transporte de mercancías, con el objetivo de impulsar la actividad económica y la conectividad nacional.

El anuncio se produce en medio de congestión en la Carretera Central

El anuncio de la presidenta Keiko Fujimori se da en un contexto en el que miles de viajeros enfrentan serias dificultades para desplazarse por la Carretera Central durante el fin de semana previo a Fiestas Patrias.

La principal vía que conecta Lima con Junín y otras regiones del centro del país registra una intensa congestión vehicular debido a accidentes de tránsito, el alto flujo de vehículos, el tránsito de unidades de carga pesada y el desorden generado por algunos conductores que invaden el carril contrario para intentar avanzar.

Transportistas del Terminal Terrestre Wanka informaron a Correo que esta situación ha provocado largas demoras y malestar entre pasajeros. Uno de los casos fue el de Viviana P., quien salió de Lima la noche del viernes con destino a Huancayo y llegó recién a las 5:00 p. m. del sábado, luego de permanecer más de 16 horas en carretera, lo que afectó su visita familiar.

Otra pasajera, Ana M., perdió su viaje de retorno a Lima debido a que el bus no arribó en el horario previsto. Según relató, tuvo que iniciar el trámite para solicitar la devolución del costo del pasaje, proceso que calificó como complicado.

A ello se suma el incremento en las tarifas por la alta demanda. Los pasajes desde Huancayo hacia Lima fluctúan entre S/ 50 y S/ 80 durante el día y entre S/ 80 y S/ 120 en horario nocturno. En el terminal de Yerbateros, en Lima, los precios alcanzan entre S/ 120 y cerca de S/ 200, de acuerdo con transportistas.

Este escenario evidencia los problemas de capacidad y congestión que enfrenta actualmente la Carretera Central, una situación que el nuevo Gobierno busca aliviar con la culminación de la Nueva Carretera Central, presentada por Fujimori como una obra prioritaria para mejorar la conectividad entre Lima y el centro del país, además de fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías.