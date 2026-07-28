Luego de participar en la ceremonia de transmisión del mando presidencial, José María Balcázar dejó el Congreso de la República y resaltó la importancia de una transferencia de poder ordenada y respetuosa de la institucionalidad democrática.

Durante sus declaraciones también se pronunció sobre la posibilidad de un eventual indulto al expresidente Pedro Castillo.

“Bueno, eso estaba fuera del mandato constitucional que nos han otorgado. De tal manera que yo creo que un gobierno elegido como corresponde le tocará evaluar esos casos políticos. Hay que esperar que el nuevo gobierno entre en funciones y ahí veremos lo que puede pasar”, expresó.

El mandatario saliente indicó que la nueva administración deberá definir las medidas relacionadas con los asuntos pendientes de la agenda nacional. Asimismo, deseó éxitos a Keiko Fujimori y manifestó su expectativa de que su gobierno impulse la inclusión y la reconciliación nacional “con justicia”. También explicó que el retorno del Congreso bicameral determinó que la colocación de la banda presidencial estuviera a cargo del presidente del Senado.