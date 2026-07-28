Un día antes de asumir la Presidencia de la República, Keiko Fujimori reveló los nombres de tres integrantes de su primer Gabinete ministerial, el que estará encabezado, anunció, por el también parlamentario andino Luis Galarreta.

Tal como había trascendido, el economista Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que el excandidato presidencial Carlos Espá será el ministro Relaciones Exteriores.

Designaciones

En una conferencia de prensa desde la Oficina de la Presidenta Electa, Fujimori sostuvo que eligió a Galarreta por su experiencia política y capacidad de liderazgo.

La jefa de Estado resaltó que el cargo de premier “exige mucho más que experiencia”. “Exige liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para afrontar las dificultades y una profunda vocación de servicio por el Perú”, enfatizó.

Añadió que le encargó conducir “un Gabinete unido”, trabajar con sentido de urgencia y que le adelantó que su gestión será evaluada por los resultados.

Galarreta agradeció la confianza y aseguró que el Gabinete tendrá objetivos concretos desde el primer día.

Adelantó que el primer Consejo de Ministros se desarrollará mañana, y que el Ejecutivo ya prepara decretos supremos y un pedido de delegación de facultades al Congreso.

Asimismo, afirmó que la lucha contra la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno El Niño serán prioridades inmediatas de la gestión.

“En 100 días definitivamente, a nivel de inseguridad ciudadana, van a poder ver parte de las promesas que se han hecho”, sostuvo.

Sobre el MEF, Fujimori afirmó que Cuba llega con la misión de “devolver la estabilidad, confianza y crecimiento a nuestra economía”, y lograr que ese crecimiento se traduzca en empleo y reducción de la pobreza.

El próximo ministro refirió que aceptó el cargo para impulsar las reformas económicas pendientes.

“Vamos a evaluar cada una de ellas y, seguramente, un par tendríamos que cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal”, dijo al referirse a las últimas leyes del Congreso que generan gasto.

Sobre un eventual aumento de la remuneración mínima, indicó que “siempre está en evaluación”, aunque evitó hacer un anuncio inmediato.

Al anunciar a Espá, Fujimori indicó que tendrá la responsabilidad de conducir “una política exterior moderna, profesional y orientada a fortalecer la presencia del Perú en el mundo”.

El futuro ministro aseguró que trabajará para que los consulados estén “siempre al servicio” de los peruanos en el extranjero.

“Vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros”, agregó Espá al ser consultado por un eventual salvoconducto para la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México desde noviembre de 2025.

Reacciones

El exmagistrado del Tribunal Constitucional y actual senador fujimorista, Carlos Mesía, consideró que Galarreta reúne las condiciones para conducir el Consejo de Ministros.

“Es un hombre que sabe conversar, sabe consensuar; no es intolerante, sabe escuchar. Todas las cualidades que se necesitan para servir de correa de transmisión entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento”, afirmó.

En la misma línea, Fernando Rospigliosi, expresidente del Congreso y también fujimorista, calificó de “competente y experimentado” al equipo presentado y resaltó la trayectoria del próximo ministro de Economía.

“Elmer Cuba es un excelente economista, con gran trayectoria. Creo que los tres son muy buenas personas y adecuados para los cargos a los que han sido designados”, sostuvo.

Por su parte, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, señaló que corresponde a la mandataria conformar el Gabinete y evitó cuestionar las designaciones.

No obstante, destacó el perfil técnico de Cuba al recordar que fue director del Banco Central de Reserva (BCR) y recalcó que el nuevo gobierno tiene “derecho a elegir su Gabinete”.

El saliente canciller Carlos Pareja respaldó la designación de Espá al frente de Torre Tagle. “Lo conozco hace muchos años, es un hombre muy inteligente, muy capaz y muy preparado”, afirmó.

Opinión

Para el analista político César Campos, la designación de Galarreta como premier responde a un perfil con experiencia en la gestión pública.

“Ha presidido el Congreso, reiteradas veces ha sido parlamentario y reúne los requisitos suficientes como para encabezar este primer Consejo de Ministros”, afirmó a Correo.

Además, consideró que el ofrecimiento de diálogo deberá traducirse en acciones concretas.

“Me gustaría escuchar cuáles serán esos mecanismos de diálogo que va a establecer. No solamente se trata de ponerse de acuerdo entre los políticos, sino con las organizaciones sociales de base, las instituciones y la academia”, remarcó.

Sobre Cuba, destacó su perfil técnico y la experiencia acumulada tanto en el BCR como en el sector privado.

“Lo que más destaco de él es su rigurosidad. Es riguroso en el estudio y en el método para aproximarse a los problemas económicos del Perú”, señaló.

Asimismo, consideró acertado que haya anunciado la revisión de las normas que comprometen la sostenibilidad fiscal.

“Eso es algo fundamental, porque el Estado no tiene dinero para sufragar la enorme cantidad de gastos permanentes que han generado estas normas. Me parece un paso positivo de Elmer Cuba y ojalá lo pueda ejecutar”, remarcó.

Respecto al futuro canciller, el analista aseguró que cuenta con la preparación necesaria para conducir la política exterior.

“Es un hombre inteligente, muy bien formado en los temas de relaciones internacionales”, indicó.

No obstante, advirtió que deberá demostrar una política exterior equilibrada.

“Más allá de los Estados Unidos, el Perú tiene relaciones con otros países que no puede descuidar. Pienso, por ejemplo, en China, que es un socio comercial importante para nosotros”, manifestó.