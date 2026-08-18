Un total de 10 instituciones educativas de Lima Sur mantendrán las clases en modalidad remota hasta el lunes 24 de agosto debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y aniegos registrados durante los últimos días.

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que la medida comprende colegios ubicados en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Pachacámac.

En tanto, el resto de instituciones educativas de estos cuatro distritos retomará las clases presenciales desde este martes 18 de agosto, luego de la evaluación de las condiciones de seguridad de los locales escolares.

¿Cuáles son los 10 colegios que tendrán clases remotas?

De acuerdo con la DRELM, estas son las instituciones educativas que mantendrán temporalmente la educación remota:

Villa María del Triunfo: IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta, IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, IE 6024, IE Manuel Casalino Grieve e IE 7045 San José Obrero.

IE Mariscal Eloy Gaspar Ureta, IE 6032 Almirante Miguel Grau Seminario, IE 6024, IE Manuel Casalino Grieve e IE 7045 San José Obrero. Villa El Salvador: IE 7092 Juan Pablo II.

IE 7092 Juan Pablo II. San Juan de Miraflores: IE Semillitas de Amor e IE 7221.

IE Semillitas de Amor e IE 7221. Pachacámac: IE 7239 Santísimo Salvador e IE 6028 Juan Velasco Alvarado.

En el caso de la IE 7092 Juan Pablo II, en Villa El Salvador, la disposición responde a afectaciones en las vías de acceso y riesgos en el perímetro.

La IE 7221, de San Juan de Miraflores, presenta afectaciones en su cerco perimétrico, mientras que la IE 6028 Juan Velasco Alvarado, en Pachacámac, registra dificultades de acceso debido a la inundación.

Colegios serán limpiados y reparados tras las lluvias

La DRELM indicó que la medida permitirá concentrar los trabajos en los planteles que presentan mayores afectaciones y garantizar que estudiantes, docentes y trabajadores regresen a instalaciones seguras.

Durante esta semana se realizarán labores de limpieza, desinfección, fumigación, recuperación de materiales educativos y reparación de infraestructura, de acuerdo con la evaluación técnica de cada colegio.

La autoridad educativa coordina las intervenciones con la UGEL 01, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu).

La DRELM mantendrá el monitoreo de los locales y comunicará cualquier modificación a las medidas adoptadas.