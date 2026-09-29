La diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, afirmó que su bancada no considera viable aprobar el pedido de facultades legislativas tal como fue presentado por el Ejecutivo. No obstante, señaló que podrían analizar una propuesta limitada a acciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la prevención ante el Fenómeno El Niño.

Fernández señaló que, durante los últimos meses, las comisiones del Congreso revisaron los 66 puntos contemplados en la solicitud de facultades y convocaron a los ministros para que sustentaran las medidas propuestas. Sin embargo, indicó que, en varios casos, los integrantes del gabinete no acudieron a las sesiones para las que habían sido citados.

“Un pedido tan amplio, tan general, como el que se ha presentado, así como está, para nosotros no debería ir”, indicó la legisladora. Asimismo, sostuvo que no todos los puntos incluidos en el pedido responderían a situaciones que requieran atención urgente o excepcional.

Fernández detalló que el pedido incluye propuestas sobre seguridad ciudadana relacionadas con la militarización, inteligencia y control de armamento, pero señaló que no contempla una reforma policial concreta. Sobre las medidas vinculadas al Fenómeno El Niño, sostuvo que algunas acciones de carácter administrativo podrían ayudar a agilizar determinados procesos, aunque advirtió que la solicitud no especifica qué cambios legislativos se pretenden impulsar.

Ante esta situación, Fernández señaló que su bancada solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros presentar un nuevo pedido, limitado a dos materias: seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. No obstante, afirmó que hasta el momento no han recibido una respuesta.

La diputada afirmó que Juntos por el Perú está dispuesto a evaluar una eventual delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana y frente al Fenómeno El Niño.

“Se podría dar eventualmente en esos dos puntos, pero en la amplitud en la que estamos ahora, evidentemente no”, manifestó.

Fernández negó que la postura de su bancada tenga como objetivo obstaculizar la gestión del Gobierno de Keiko Fujimori. Consultada sobre una eventual participación de Roberto Sánchez en esta decisión, descartó que el legislador haya intervenido en el análisis y señaló que la posición fue definida a partir de los debates desarrollados por los integrantes de las distintas comisiones.

“No somos tampoco cordero, robot. Nosotros tenemos una opinión, tenemos un equipo, hemos hecho una discusión política”, sostuvo.

La legisladora también respondió a los cuestionamientos por la propuesta de archivar el pedido de facultades y señaló que el Ejecutivo tiene la posibilidad de presentar proyectos de ley específicos para atender los asuntos que considere prioritarios.

Además, Fernández confirmó que Juntos por el Perú respalda la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. Recordó que su bancada ya había impulsado una interpelación al titular del sector y cuestionó que, desde su perspectiva, el ministro no haya presentado un plan estratégico ni medidas que permitan responder a la situación de inseguridad.