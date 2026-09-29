Un bus de transporte público fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Universitaria, en el Cercado de Lima. El ataque dejó heridos al conductor de la unidad y a una pasajera.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del lunes, cuando el bus de la empresa Machu Picchu, que cubre la ruta Chorrillos-Carabayllo, se encontraba recogiendo pasajeros.

El siniestro habría sido perpetrado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que huyeron en dirección a San Martín de Porres. Los heridos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica.

De manera preliminar, se conoció que el conductor habría recibido un impacto de bala en el rostro. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre el estado de salud de la pasajera.

Este no sería el primer ataque contra un vehículo de la empresa de transporte Machu Picchu. En junio de 2025, una de sus unidades también fue atacada a balazos en el distrito de Chorrillos.