Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una vivienda de aproximadamente 50 metros cuadrados y dejó dos personas fallecidas. El siniestro se registró en la cuadra 6 del jirón Sáenz Peña, en el distrito de La Victoria.

De acuerdo con RPP, el brigadier mayor Marco Pajuelo Herrera, de la IV Comandancia Departamental Lima Centro, indicó que los bomberos encontraron el inmueble completamente envuelto en llamas al llegar al lugar. Luego de controlar el fuego, los hombres de rojo ingresaron a la vivienda para realizar una inspección y hallaron a las dos víctimas en distintos ambientes del inmueble.

Según informaron los familiares, las víctimas serían una madre y su hijo. No obstante, el representante de los bomberos señaló que, hasta el momento, no se contaba con información confirmada sobre sus identidades.

El inmueble, edificado con adobe y quincha, quedó reducido a cenizas tras el incendio, por lo que los daños materiales fueron totales.

Respecto al origen del incendio, el comandante de los bomberos indicó que aún no se ha determinado si el fuego fue provocado. Precisó que serán los peritos, como parte de las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes establecerán las causas y el origen del siniestro.

En la emergencia participaron 12 unidades de bomberos, entre vehículos de atención y rescate, además de cerca de 30 efectivos que acudieron para atender el incendio.

Asimismo, los bomberos realizaron labores de remoción de escombros para facilitar el ingreso de los agentes de la Policía y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.