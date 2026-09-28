El Ministerio de Educación (Minedu) acelerará las acciones legales y administrativas para recuperar terrenos estatales destinados a colegios e institutos públicos que permanecen ocupados por terceros. En Lima Metropolitana, 58 instituciones educativas y ocho institutos tecnológicos presentan casos de ocupación precaria.

Uno de los casos corresponde a la IE 8177 El Rosario de Jicamarca, en Carabayllo, cuyo predio tiene 30 240 metros cuadrados, de los cuales 29 078,05 están ocupados. En Breña, la IE Emblemática Mariano Melgar busca recuperar más de 12 000 metros cuadrados y la IE 0004 Mariano Melgar unos 3 000 metros cuadrados de área deportiva.

Entre los institutos figura el IEST María Rosario Aráoz Pinto, cuyo terreno alcanza aproximadamente 70 000 metros cuadrados. El predio permanece ocupado por un inquilino precario desde hace más de 13 años.

Acciones del Minedu

El viceministro de Gestión Institucional, Luis Antonio Alemán Nakamine, informó que el ministerio coordina con la Procuraduría Pública, las UGEL y la DRELM para recuperar los espacios según la situación jurídica de cada predio. Algunos terrenos son utilizados como estacionamientos, campos deportivos privados, carwash y para actividades particulares.

El ministro José Antonio Chang señaló que disponer de estos terrenos permitirá ejecutar obras de construcción, ampliación y reconstrucción.

“Los terrenos del Estado destinados a la educación deben estar al servicio de los estudiantes. No podemos tener espacios que pertenecen a todos los peruanos ocupados durante años mientras nuestras escuelas necesitan crecer y mejorar”,señaló.