Los ciudadanos de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador pueden viajar entre estos cuatro países sin necesidad de presentar pasaporte ni tramitar una visa. Para ingresar como turistas, basta portar el documento nacional de identidad, una facilidad que busca promover los viajes y la integración entre los países de la Comunidad Andina (CAN).

La medida beneficia a los más de 116 millones de habitantes de los cuatro países miembros. Además del documento de identidad, los viajeros con planes pospago pueden utilizar el roaming internacional sin recargos adicionales durante su permanencia en otro país de la CAN, lo que facilita la comunicación mientras se encuentran de viaje.

Estas facilidades forman parte del proceso de integración de la Comunidad Andina y fueron destacadas con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemoró el 27 de septiembre. La organización busca que más ciudadanos conozcan los destinos turísticos de la región y aprovechen las condiciones existentes para movilizarse entre los países.

El movimiento turístico entre los cuatro países ya representa una parte importante de los desplazamientos en la subregión. Durante 2025, unos 2,2 millones de visitantes de los propios países miembros de la CAN viajaron dentro de la región. Ese mismo año, los aeropuertos internacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú registraron el desplazamiento de 42,5 millones de pasajeros, de los cuales 7,6 millones viajaron entre los países miembros.

42 DESTINOS PARA CONOCER

Como parte de la promoción turística, la Comunidad Andina impulsa “Caminos Andinos”, una iniciativa que reúne 16 rutas y 42 destinos turísticos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La propuesta busca mostrar la diversidad cultural, natural, gastronómica y artesanal de los cuatro países y facilitar que los viajeros puedan conocer diferentes lugares durante un mismo recorrido.

Para planificar los viajes, la CAN habilitó la plataforma Caminos Andinos, donde se puede consultar la oferta turística de los cuatro países. La información está disponible en español e inglés y también cuenta con versiones en chino mandarín y árabe.

El turismo, además, tiene un peso importante en la economía de la región. Según la CAN, representa en promedio alrededor del 2,5 % del Producto Bruto Interno (PBI) de los países andinos y genera cerca de 4 millones de empleos. Aproximadamente el 80 % de las empresas vinculadas a esta actividad son micro, pequeñas y medianas empresas.

Así, un viaje entre los países andinos no solo puede realizarse con menos trámites para el turista, sino que también mueve actividades relacionadas con hoteles, restaurantes, transporte, guías, artesanía y otros servicios vinculados al turismo.