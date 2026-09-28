Suheyn Cipriani aseguró sentirse orgullosa de César Vega, padre de su hija, luego de que el cantante lograra superar sus problemas con el alcohol. La modelo también destacó la relación que mantuvo con el salsero y afirmó que no se arrepiente de haber compartido una etapa de su vida con él, pues fruto de ese vínculo nació su hija.

“ Jamás me arrepentiría de la relación con el papá de mi hija porque me dio lo más maravilloso que es mi hija ”, afirmó en el podcast ‘Que Bochinche’.

“ Creo que gracias a ella también hubo un cambio grande en la vida de su papá, ya que se rehabilitó del alcohol porque él tenía un problema fuerte de alcoholismo . Y al día de hoy, de verdad, me siento muy feliz de decir que él ya no está en esos pasos, que es una persona rehabilitada y cumple muy bien con su rol como padre ”, sostuvo.

“ Yo soy muy sincera, cuando tengo que chancar a alguien, lo he hecho. Pero lo del papá de mi hija sí me enorgullece contarlo, porque yo sé que él no lo ha contado hasta el día de hoy, si no me equivoco. Él se encuentra rehabilitado y cumple muy bien sus funciones como padre. Es un papá muy presente para mi hija ”, agregó.

Luego, señaló que actualmente no mantiene comunicación con el salsero, aunque aseguró tener conocimiento de que ya no consume alcohol.

“ Yo he vivido con él cuando era alcohólico, entonces yo sé que no cumplía con sus labores. Obviamente estamos en el mismo medio, la gente habla, amigos en común me han contado que él ya no bebe ”, indicó.

“ La primera vez que yo me fui a Tailandia, ellos me hicieron un documento en el cual certificaba que él asistía a Alcohólicos Anónimos. Yo hablo con la mamá (de César Vega) y ahí se dan todas las coordinaciones ”, añadió.

“ Son cosas que me constan por amigos en común, por gente del medio, por documentos, porque yo soy muy cuidadosa con mi hija. Jamás le entregaría a mi hija si es que no supiera que él está rehabilitado ”, concluyó.