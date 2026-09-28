Corazón Serrano vuelve a llevar el nombre del Perú a una de las grandes plataformas de la música latina. La agrupación peruana fue nominada a Mejor Artista Tropical en los HEAT Latin Music Awards 2026, que este año realizarán por primera vez su ceremonia en México. La nominación coloca a Corazón Serrano en una categoría junto a importantes referentes de la música latina como Carlos Vives, Romeo Santos, Los Ángeles Azules, Olga Tañón, Silvestre Dangond, Chino & Nacho, Ke Personajes y Grupo 5, entre otros artistas.

Para la agrupación, esta nominación representa un nuevo reconocimiento a una trayectoria que ha trascendido las fronteras del Perú y que continúa conquistando públicos dentro y fuera del país. “Para nosotros es una emoción muy grande estar nominados y, sobre todo, saber que estamos representando al Perú. Cuando ves los nombres de los artistas que están en nuestra categoría, te das cuenta de la importancia de esta nominación y de lo bonito que es que nuestra música también pueda estar presente en estos espacios internacionales”, señala Yrma Guerrero, integrante de Corazón Serrano.

La artista asegura que este reconocimiento también tiene un significado especial por todo el camino recorrido por la agrupación. “Corazón Serrano ha crecido de la mano de nuestro público. Todo lo que hemos conseguido ha sido con ellos, acompañándonos en cada etapa, así que esta nominación también les pertenece. Nos emociona muchísimo poder compartir esta noticia y sentir nuevamente ese cariño tan grande de nuestra gente”, agrega Yrma.

Ahora, la agrupación espera contar con el respaldo de sus seguidores en esta nueva experiencia internacional. Las votaciones ya están abiertas a través de la aplicación de LosHeat.tv, donde el público puede votar por sus artistas favoritos. “Ahora queremos pedirles que nos acompañen con su voto. Sabemos que hay muchísimos artistas importantes en esta categoría, pero nosotros vamos con el corazón y con todo el cariño que siempre nos han dado. Sería muy bonito que juntos podamos hacer historia y que el nombre del Perú siga sonando fuerte”, finaliza Yrma Guerrero.

La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards 2026 se realizará el próximo 5 de noviembre en México, reuniendo a destacados exponentes de la música latina.