El senador de Juntos por el Perú (JP), Víctor Cutipa, reafirmó este lunes que su bancada no respaldará la delegación de facultades legislativas solicitada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En declaraciones a Exitosa Noticias, Cutipa señaló que la posición fue discutida por los integrantes de su bancada en el Senado y sostuvo que, desde su perspectiva, el Ejecutivo no ofrece garantías suficientes sobre el uso que daría a las facultades solicitadas.

Víctor Cutipa cuestiona pedido del Ejecutivo

“Lo hemos discutido en la bancada de senadores: el Gobierno de la señora Fujimori no garantiza que con esta delegación de facultades se va a legislar de manera objetiva”, manifestó el parlamentario, según el citado medio.

Cutipa indicó que el pedido debe continuar el trámite correspondiente en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, antes de ser sometido a votación.

El proyecto presentado por el Ejecutivo plantea delegar facultades para legislar durante 120 días calendario en materias que incluyen seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa, entre otros temas.

JP cuestiona necesidad de delegar facultades

El senador también puso en duda que el Gobierno necesite recurrir a este mecanismo y señaló que Fuerza Popular cuenta con representantes en la Cámara de Diputados que podrían presentar directamente las iniciativas legislativas.

“Más aún que ellos cuentan con 41 diputados, que creo que en este tiempo, si se hubiera ingresado la iniciativa legislativa a través de ellos, ya se hubiera tenido una decisión”, expresó Cutipa.

La posición se produce después de que representantes del Ejecutivo sostuvieran reuniones con integrantes de Juntos por el Perú para explicar los alcances de la solicitud. El 17 de septiembre, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, informó sobre un encuentro con la bancada en el que también participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Congreso continúa evaluando pedido de facultades

La solicitud del Ejecutivo permanece en evaluación. El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, ha pedido en los últimos días que la Comisión de Constitución adopte una decisión y evite prolongar el debate sobre la delegación.

Durante las primeras sesiones de evaluación, integrantes de la Comisión de Constitución solicitaron al Gobierno mayor precisión sobre varias de las materias incluidas en el proyecto, especialmente aquellas distintas de seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno El Niño.